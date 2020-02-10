Во вторник, 11 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. А в Карпатах прогнозируют значительный снег и порывы ветра 20-25 м / с, а также метель. Об этом украинцев предупреждает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Такие погодные явления опасны тем, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу. Поэтому, во время объявления штормового предупреждения, ГСНС настойчиво советует соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице!

Следите за передвижением своих детей, объясняйте им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и малых архитектурных форм (металлических МАФов) в случае сильных порывов ветра!" - говорится в сообщении на странице ГСЧС в соцсети.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра и мокром снеге в начале недели.

Также мы сообщали, что снегопад усложнил пересечение линии разграничения на Донбассе.