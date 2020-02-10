Нескольких народных депутатов от фракции "Слуга народа" подозревают в том, что они не имеют отношения к поданным проектам законов, просто ставя под ними свои подписи.

Как сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, некоторые политики даже могут не понимать сути документов.

"Мы предполагаем, что ряд новых лиц часто только ставят свои подписи под законопроектами авторства других народных депутатов. Однако является нелогичным и неприемлемым, когда депутат становится соавтором законопроекта, не читая и не понимая его сути. Не имея соответствующего образования, профессионального опыта и опыта работы в профильном комитете, вряд ли такие депутаты могут качественно приобщиться к разработке законопроекта", - говорится в сообщении.

Примеры приводятся такие. Народный депутат Жан Беленюк является соавтором проекта закона об изменениях в Бюджетный кодекс Украины. При этом он является членом комитета ВР по вопросам молодежи и спорта.

А вот парламентарий Евгений Брагар который является членом комитета по вопросам свободы слова, не подал ни одного законопроекта. Все 10 проектов закона, к которым он причастен, касаются совершенно других вопросов. К примеру, он предложил внести изменения в закон о противоминной деятельности и зарегистрировал законопроекты относительно изменений в Налоговый кодекс.

Николай Тищенко, известный ресторатор, стал соавтором законопроектов по пенсионному обеспечению граждан, о внесении изменений в Земельный кодекс и особенностей государственной политики на временно оккупированных территориях.

Народный депутат Юрий Корявченков, который более известен как "Юзик", подал предложение изменить Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционных схем в строительной сфере. Также он стал соавтором закона о столице.

Скриншот: facebook.com/cvu.ngo

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар не приехал на встречу с пенсионеркой в село Аджамка, которой посоветовал продать собаку "элитной породы" и оплатить коммуналку, хотя и обещал это сделать.

Как известно, Евгений Брагар в эфире телеканала "112" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так депутат ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.