В понедельник, 10 февраля, в России Приволжский окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела "Сети" - левым активистам, которых обвинили в подготовке терактов. Семеро молодых людей получили от 6 до 18 лет тюрьмы. Об этом сообщает Meduza.

Самый длительный срок получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев, его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

23-летний Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф в 50 тысяч рублей. Оба, по версии следствия, являются "организаторами террористического сообщества".

30-летний Андрей Чернов получил 14 лет колонии строгого режима,

25-летний Максим Иванкин - 13 лет,

25-летний Михаил Кульков - 10 лет.

Их обвинили в участии в террористическом сообществе, а также в покушении на сбыт наркотиков.

31-летнего Василия Куксова, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, приговорили к 9 годам колонии общего режима.

27-летний Арман Сагынбаев получил 6 лет колонии.

Отметим, что все фигуранты дела - это левые активисты из Санкт-Петербурга и Пензы. Следствие обвинило их в том, что они создали террористическое сообщество "Сеть", в рамках которого планировали совершить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Их подозревали в том, что таким образом молодые люди хотели добиться свержения власти.

Дело расследовала ФСБ РФ, а фигуранты заявляли, что их во время расследовании пытали током, избивали силовики и всячески пытались оказать на них давление.

Напомним, в прошлом году в России к пяти годам заключения приговорили блогера Владислава Синицу по обвинению в угрозах детям российских силовиков, которые жестоко разгоняли акции протеста в Москве.