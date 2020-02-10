В Москве отправили в СИЗО на месяц пранкера из Таджикистана Кароматулло Джабарова, который снял видео, как его друг падает в метро и изображает конвульсии на фоне новостей о вспышке китайского коронавируса во всем мире.

Об этом сообщает Телеграм-канал Life Shot.

Как отмечается, мужчина выложил ролик в интернет, после чего на него обратили внимание в московском метро, направив обращение в правоохранительные органы, с просьбой найти и наказать хулигана.

Как оказалось на суде, Джабаров приехал в РФ из Таджикистана и работал барменов, официантом и кассиром. Параллельно он занимался съемкой пранков для своего канала в YouTube. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Джаборову грозит до 5 лет.

Видео: YouTube/Гаврила Мастер

Напомним, первые сообщения о заболевании новым коронавирусом 2019-nCoV вызывающим пневмонию, появились в декабре прошлого года. По данным на 10 февраля, об болезни во всем мире умерло до 910 человек.

Всего было зарегистрировано 40 536 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, подавляющее большинство зараженных находятся в Китае. В то же время, по последним данным, 3 281 человек был выписан из больницы после выздоровления. Китай выделил на борьбу с коронавирусом 71,85 млрд юаней ($10,26).