Суд Одессы признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года. Ройтбурд, тем временем, продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на решение Приморского районного суда Одессы.

"Исковое требование удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности", - заявил судья Денис Донцов.

По словам Ройтбурда, он не хочет "войн с областным советом", а хочет, чтобы "оно (решение -Ред.) стало основанием для установления нормальных отношений".

Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета.

В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру. Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.

4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвала контракт с директором Одесского художественного музея. После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.

Напомним, что Зеленский, сидя вместе с Ройтбурдом, обсудил, как культура может объединить украинцев.

Также мы разбирались, чем известен уволенный директор Одесского худмузея Ройтбурд.