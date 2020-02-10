Днем в понедельник, 10 февраля, в Национальном авиационном университете в Киеве стало плохо студенту из Китая.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

По информации очевидцев, происшествие случилось около 15:00. Молодому человеку, студенту из Китая, стало плохо, он потерял сознание. На место вызвали "скорую". Других студентов стали выводить с этажа университета, где случилось ЧП.

Скриншот, фото: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, после возникновения вспышки китайского коронавируса, которое случилось в конце 2019 года в городе Ухань, стали возникать случаи заражения 2019-nCoV и в других странах мира. Как правило, страдали люди, которые или сами были в Китае, или контактировали с теми, кто вернулся из Поднебесной.

Поэтому в начале февраля министр образования и науки Украины Анна Новосад порекомендовала всем высшим учебным заведениям перевести всех студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас находятся в Украине или не могут сюда попасть, на дистанционную форму обучения.