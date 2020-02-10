Международные авиалинии Украины планируют с 12 февраля увеличить норму перевозки животных в салоне до 10 кг.

Как сообщает пресс-служба компании, для пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей остаются неизменными – никаких ограничений веса и размеров.

"Многие из нас в МАУ имеют домашнего любимца, некоторые даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 грамм. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков", - сказала директор по коммуникациям Евгения Сацкая.

Напомним, у пассажира "Аэрофлота" Максима Чумаченко погибло двое кошек после перелета из Нью-Йорка в Москву. Мужчине вернули разбитые переноски с травмированными животными при пересадке на рейс в Софию, несмотря на Priority-категорию груза. Животные скончались от травм, а у третьей кошки, которая летела трансфером прямо до конечного пункта - Болгарии, ветеринары обнаружили обморожение.

Ранее мы писали, как в самолете, сопровождавшем на саммит G20 президента Бразилии нашли 39 кг кокаина.