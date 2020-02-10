Строительство метро на Виноградарь в Киеве идет по графику - в данный момент его готовность составляет 20%. Объект должны сдать до конца 2021 года.

Об этом рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник, передает Экономическая правда.

Отмечается, что в конце прошлого года собрание акционеров "Киевметрострой", которая продолжает Сырецко-Печерскую ветку метрополитена до жилого массива Виноградарь, назначило новый набсовет и обновило состав руководителей. Вторая сторона эти изменения не признала и заявила о рейдерском захвате. Под угрозой оказалось строительство новых станций метро.

Комментируя ситуацию с "Киевметростроем", первый заместитель Кличко заявил, что это "исключительно внутренние корпоративные войны".

"Город пока не страдает от этих конфликтов. Откровенно скажу: мы сотрудничаем с правоохранительными органами в этом направлении. Мы надеемся, что конфликт завершится в судебном порядке.

Позиция КГГА абсолютно синхронная с позицией Генпрокуратуры и Минюста. Как можно быть несинхронным в этой ситуации? Правда во внутреннем корпоративном конфликте может быть где-то посередине, но закон один", - сказал Поворозник.

"Метро строится за государственные средства. В правоохранительных и контролирующих органов есть все основания проверять эффективность их использования. Если внутри компании есть "разборки", а они есть, мы туда не можем лезть. Но мы можем требовать отчитываться и об использовании средств, и об эффективности их использования", - добавил он.

По его словам, за 2019 год освоено почти 1 млрд грн. Поворозник подчеркнул, что сейчас готовность объекта - "20% в лучшем случае, учитывая земляные работы".

"До конца 2021 года объект сдадим. До конца марта 2020 года, согласно графикам, пойдет проходческий щит в сторону Сырца. Это будет важным этапом в строительстве.

Сейчас идут даже не подготовительные, а земляные работы. Причем они идут сразу на трех или четырех площадках. Строительство ведется открытым способом", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что за строительством метро на Виноградарь в Киеве можно следить на специальном сайте.

Также мы писали, что появились свежие фото, как в Киеве строят метро на Виноградарь. Станции обещают открыть в 2021 году.