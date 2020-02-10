Парад Победы-2020, который 9 мая пройдет на Красной площади в Москве, будет длиться 1,5 часа. В нем примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как уточнил Сергей Шойгу, по Красной площади пройдут и военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки Т-34.

"Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - цитирует телеграм-канал министра обороны РФ.

Также ожидается прохождение по Красной площади расчетов суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев. По словам Шойгу, приглашение принять участие в параде получили военнослужащие из 20 стран мира.

Фото: telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве пока не готовы сказать, пригласят ли Зеленского на парад Победы 9 мая.

Также мы сообщали, что в России на 9 мая пообещали показать новое вооружение.