Жена полузащитника сборной Украины Николая Морозюка Ирина спела гимн Украины в трусах и водолазке цветов национального флага, чем вызвала бурный скандал в социальных сетях.

На странице в Instagram Ирины Морозюк ролика уже нет, но он моментально разлетелся по социальным сетям: его публикуют с разных аккаунтов в Facebook и YоuTube. На видео жена футболиста держит телефон и снимает, как она поет перед зеркалом государственный гимн. При этом она спустила штаны, и на ней остались желтые трусы и синяя водолазка.

Пользователи социальных сетей возмущаются и предполагают, что Ирина может получить реальный срок за надругательство над государственным символом.

Видео: Facebook/ Mariya Romanova

Напомним, Ирина Морозюк и ранее выкладывала на страницах в социальных сетях откровенные фото и видео. Например, в 2018 году она поздравила украинцев с Днем Святого Николая, выложив фото в ярком бикини.