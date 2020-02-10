Жена полузащитника сборной по футболу спела гимн Украины в спущенных штанах. Видео
Жена полузащитника сборной Украины Николая Морозюка Ирина спела гимн Украины в трусах и водолазке цветов национального флага, чем вызвала бурный скандал в социальных сетях.
На странице в Instagram Ирины Морозюк ролика уже нет, но он моментально разлетелся по социальным сетям: его публикуют с разных аккаунтов в Facebook и YоuTube. На видео жена футболиста держит телефон и снимает, как она поет перед зеркалом государственный гимн. При этом она спустила штаны, и на ней остались желтые трусы и синяя водолазка.
Пользователи социальных сетей возмущаются и предполагают, что Ирина может получить реальный срок за надругательство над государственным символом.
Видео: Facebook/ Mariya Romanova
Напомним, Ирина Морозюк и ранее выкладывала на страницах в социальных сетях откровенные фото и видео. Например, в 2018 году она поздравила украинцев с Днем Святого Николая, выложив фото в ярком бикини.