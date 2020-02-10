Жертвами урагана "Кьяра", обрушившегося на Европу, стали шесть человек. В Чехии, Словении и в южной Великобритании из-за ветра в 150 км/ч погибли по одному человеку, двое - в Польше и один в Швеции.

Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В частности, в Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку - жертвами стали водители, на автомобили которых упали деревья. Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда в помещении из-за ненастья обрушилась крыша. Еще два человека получили травмы. В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой он плыл с компаньоном по озеру Феген, перевернулась. Второй пассажир до сих пор числится пропавшим без вести.

Также ураган "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в Европе.

Кроме этого, удар стихии оставил без света 130 тыс. домов во Франции, 62 тыс. домов в Великобритании, 50 тыс. домов в германской федеральной земле Бавария, 10 тыс. - в Ирландии.

В Британии метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению соблюдать осторожность в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.

В Шотландии рухнул дом. Фото: twitter.com

Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции - 140 км/ч.

Видео: youtube.com

Напомним, что пересекавший океан самолет с пассажирами почти достиг скорости звука благодаря урагану.

Также мы писали, что на Германию обрушится ураган со скоростью 175 км в час.