Среда 12 февраля задаст динамичный ритм для представителей всех знаков зодиака. Однако вчерашняя рациональность может отойти на второй план, чувствами и действиями будут руководить эмоции. Для некоторых знаков, которым чужда интуиция, иррациональность и любовные порывы, будет сложнее справиться с предстоящими событиями.

Предлагаем вашему вниманию астропрогноз на сегодняшний день, а также гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у вас будет зашкаливать бурлящая сексуальная энергия. Однако представителям знака в первую очередь следует обратить внимание на средоточие рабочей энергии, которая находится внутри. У вас есть возможность доделать какой-то проект. Задачи вы будете делать практически на автомате и сможете "выехать" за счет вашего опыта, потому что на этой неделе все рациональные звенья будут крайне инертны. Вкладывайте энергию в то, что уже вам знакомо.

Телец (21.04 - 20.05)

В характере Тельцов в последнее время наблюдается тенденция к экстравагантным сюрпризам, сумасшедшим и необдуманным поступкам. Сегодня может наблюдаться хаос в личной жизни и карьере. Все события будут двигаться противоречивым образом. Однако вам под силу увидеть все проблемные и слабые места. Используйте сегодняшний день, как лакмусовую бумажку, чтобы разобраться в ситуации.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Все вопросы Близнецов могут упираться в невозможность разрешения из-за некоторых жизненных обстоятельств. Хорошо, если вы не будете настаивать на своем и пролонгируете события до следующей недели. Сегодня вам поможет умение находить в себе самоиронию и видеть весь абсурд происходящих событий. Но при этом никак на эти события не воздействовать, ведь осведомлен - значит, вооружен.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня следует опасаться явных противоречий, связанных с семьей, с визитом родных или незапланированными встречами. Умейте отказывать даже самым близким людям, если в вашей жизни по их вине происходят какие-либо накладки. Держите баланс между главными сферами вашей жизни - семьей и работой.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня у вас может наблюдаться концентрация денежных вопросов, приятных встреч и поездок. Все эти планы могут быть предметом, вносящим некоторый сумбур в вашу жизнь. Может наблюдаться множество казусов в общении, в рассогласовании поездок и наложении планов одних на других. Постарайтесь справиться с таким накалом событий и страстей в вашей жизни и не доводить эмоции до конфликтной ситуации.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев сегодня могут наблюдаться некоторые сложно разрешимые противоречия в работе и семье. Постарайтесь обмануть свой мозг и не ощущать безысходность ситуации. Заставьте поток мысли обнаружить выход из казалось бы тупиковой ситуации. Нужно учитывать, что ваши агрессивность и вспыльчивость могут этому мешать. Также вам не удастся разрешить сегодня и вопросы финансов. Лучше не предпринимать никаких резких и необдуманных шагов. Оставьте все вопросы до следующей недели.

Весы (24.09 - 23.10)

Вы можете ощущать некоторые сложности из-за невозможности отыскать отправную точку для своей цели. Словно мысли и действия блуждают в параллельных реальностях. С одной стороны, это дает ощущение перемещения и легкости, с другой – неконтролируемость и непрогнозированность ситуации. Образно говоря, сегодня вам придется думать не перед тем, как что-то сказать, а перед тем, как подумать. То есть просчитывать логику ваших шагов необходимо наперед. Возможно, в этом и заключается основное предназначение вашего знака – взвешивать все «за» и «против».

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня в вашей жизни может наблюдаться некоторая фантасмагория событий, планов, встреч и вашей реакции на все происходящее. Вы словно становитесь энергетическим центром кипящей и бурлящей лавы. Это положение обезьяны с гранатой. Поэтому вам нужно расставить во всех делах паузы, действовать аккуратно и сбавить скорость на поворотах, чтобы центробежная сила вашего знака не выбросила вас на чужеродную вам огненную орбиту.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день не даст вам возможности контролировать и держать себя в руках. Это ваш момент силы и дерзости, но и абсолютный театр абсурдных действий, которые вы можете совершать. Главное направить энергию в спорт, работу, секс, чтобы она не оказалась деструктивной. Стрельцам сегодня может поступить предложение о сотрудничестве от приятного человека. В этом предложении не все так просто – лучше отказаться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня доверчивость может сыграть злую шутку с Козерогами. Есть опасность, что вас пытаются ввести в заблуждение. Любую информацию, которую вы получите сегодня, лучше перепроверить через источники, которым вы доверяете. На сегодняшний день лучше не планировать важных встреч, подписание документов и оформление сделок. В любовной сфере звезды также советуют сделать перерыв - как минимум до следующего дня.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня вас может захлестнуть волной энтузиазма и решительности действовать. Не упустите этот шанс, чтобы реализовать все смелые идеи последних дней. Однако звезды советуют держаться подальше от интриг и авантюр. Сегодня ваша интуиция может работать со сбоями. Также не следует ввязываться в ссоры и конфликты - вы только израсходуете энергию, не добившись результата. Вечер не совсем благоприятный для свиданий, лучше использовать его для саморазвития и решения сложных задач.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Используйте сегодняшний день для разрешения рабочих моментов. Вполне возможно, вам предстоит сделать какой-то финальный рывок, который станет подведением всех проектов января. Однако рационального в таких выводах – ничтожно мало. Вокруг вас наблюдается много срывов договоренностей как в личной жизни, так и в вопросах карьеры и сотрудничества. Тем не менее, есть некоторые конструктивные коммуникационные пространства. Используйте их с пользой и не переживайте по мелочам. Пусть эта неделя будет не самой благополучной, зато она подарит вам драгоценный опыт.

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