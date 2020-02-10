Глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что у него есть "золотой парашют" в случае, если его уволят до окончания контракта.

Во время общения с журналистами "РБК-Украина", говорить о нем более детально он пока не может.

"Есть. Какой, комментировать не готов", - ответил он на вопрос о наличии "запасного аэродрома".

Коболев также рассказал, что уже обсуждал вопрос продления контракта, который истекает в марте этого года, но данный вопрос все еще остается не решенным.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня "Нафтогаз" обновил состав правления.

Также читайте о том, что после денег от "Газпрома" Коболев и Витренко получат еще 25 миллионов долларов премии.