В Шевченковском суде началось слушание по поводу избиения журналиста "Страны" Владислава Бовтрука. Обвиняемый Алексей Цымбалюк не пришёл.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Как стало известно, суд переносит рассмотрение дела на 23 марта в 16:00. Прокурор по делу также не пришла на заседание. Она подала ходатайство о переносе.

Обвиняемая сторона не явилась и не объяснила причину неявки. Маси Найем, адвокат Цимбалюка, тоже подал ходатайство о переносе.

Как сообщалось, 30 января, в Киеве состоялся суд над националистом Алексеем Цымбалюком, более известным как "киллер Бабченко". "Страна" подробно рассказала о том, как судили "киллера Бабченко" за нападение на журналиста "Страны".

Напомним, 2 июля 2019 года Цымбалюк избил на Майдане Незалежности журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента. А через несколько дней националист пригрозил Бовтруку "лаврами Бузины" (то есть убийством) в социальных сетях.