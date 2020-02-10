По факту принудительной выдачи фактическими властями на неподконтрольной Украине территории Луганской области "паспортов гражданина ЛНР" открыто уголовное производство. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Луганской области.

Уточняется, что дело открыто по материалам СБУ, согласно которым, первые лица администрации самопровозглашенной ЛНР проводят насильственную политику в отношении граждан Украины по выдаче им новых "паспортов".

Такие действия противоречат требованиям ст.52 Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны от 1949 года и ст.75 дополнительного протокола к ней от 1977 года, а также нарушают конституционные права и свободы украинских граждан.

Расследованием будет заниматься Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях, контролировать его ход - Офис генпрокурора.

По предварительным оценкам ОГП, "паспорта ЛНР", на сегодня получили более 200 тысяч человек.

Напомним, что с апреля 2019 года по состоянию на начало декабря получили 125 тысяч жителей неподконтрольной Украине территории Донбасса получили паспорта граждан России.

Ранее "Страна" писала о том, что глава "ЛНР" Пасечник после обстрелов в Золотом обвинил Зеленского в "терроре народа Донбасса".

Также мы сообщали, что в "ЛНР" заявили, что из-за обстрелов ВСУ с их стороны погибли четыре человека и еще четверо ранены.