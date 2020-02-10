В Киеве, недалеко от станции метро "Лыбедская", в ливневой канализации нашли полностью голого мужчину. Его вызволили спасатели.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Так, мужчина находился в ливневой канализации без одежды. Чтобы вытащить его на землю, представителям ГСЧС пришлось снимать решетки. Как и почему пострадавший попал в канализацию и куда делась его одежда - неизвестно.

Однако после спасения мужчина не стал благодарить спасателей. Он, наоборот, стал ругаться в их адрес и доказывать, что с ним все в порядке. В соцсети предполагают, что он был под воздействием веществ. По данным очевидцев, спасатели отвезли парня отогреваться, так как "скорой" на месте еще не было.

Скриншот, видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, прошлой осенью по киевским вузам ездит голый курьер Glovo в микроскопических стрингах и врывался прямо на лекции.