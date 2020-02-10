Киевский апелляционный суд 14 февраля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение суда о продлении содержания под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко по прозвищу Лиса. Ее подозревают в том, что она активировала бомбу, подорвавшую журналиста Павла Шеремета.

Об этом 10 февраля сообщил УНН адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

"Так, 14 февраля в 12:00 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда о продлении содержания под стражей Кузьменко", - сказал адвокат.

Напомним, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля Юлии Кузьменко.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Напомним, что полиция опровергла алиби подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.