В киевском ТРЦ "Квадрат" рухнула стеклянная панель из-за того, что на улице был сильный ветер. На момент инцидента там никого не было.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, панель разлетелась просто по тротуару.

"В Киеве на Бульваре Перова рухнула стеклянная панель. В связи с сильными порывами ветра, в ТРЦ "Квадрат" с высоты второго этажа вырвало стеклянную панель. Панель разлетелась по тротуару, к счастью, в этот момент никто не проходил мимо этого участка", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, вечером во вторник, 4 февраля, в одном из торговых центров Львова мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия никто не пострадал, стрелявшего задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Также "Страна" писала, что в январе в Киеве вспыхнула стрельба возле супермаркета на Бальзака. Стрелкам хоть и удалось поначалу сбежать с места преступления, но их вскоре нашли и задержали.