Лайнер авиакомпании Nordstar, следовавший в Москву, развернулся из-за технических проблем и совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярского края имени Д.А. Хворостовского.

Соответствующее видео опубликовано в Инстаграме аэропорта.

Как видно на записи, самолет едет по взлетно-посадочной полосе и его встречают наземные службы аэропорта.

По данным пресс-службы аэропорта Красноярска, посадка прошла хорошо. Там также отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. Для всех пассажиров готов резервный борт, на котором авиакомпания отправит их в Москву. Самолет, совершивший экстренную посадку, оставят в Красноярске для осмотра.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 737, следовавший из Красноярска в Москву вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за того, что у него не убрались закрылки. Самолет, на борту которого находилось более 160 пассажиров, был вынужден кружить над городом несколько часов, вырабатывая топливо.

По данным ресурса Flightradar24 рейс TYA108 провел в небе более 3 часов.

"Анастасия, пассажир Boeing 737 авиакомпании Nordstar, рассказала — изначально на борту не сообщали, что самолет вырабатывает топливо и готовится к посадке в Красноярске. Позже людей проинформировали о сложившейся ситуации", — указано в сообщении местного телеканала ТВК6.

По информации "ТВК Красноярск", перед вылетом неисправный самолет прошел процедуру "обливания" (противообледенительной обработки), но вылетел с задержкой из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, о чем сообщало местное издание "Городские новости". Поэтому реагент мог потерять свои свойства, и закрылки не сработали.

Ранее сообщалось, что появилось видео момента жесткой посадки российского самолета из Москвы в Усинске.

Также мы писали, что во время жесткой посадки Boeing в Стамбуле три человека погибло, 179 - в больницах.