В понедельник, 10 февраля, арабские СМИ сообщили о начале вывода американских войск с 15 военных баз в Ираке, однако позже эта информация была опровергнута.

Так, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими объявил, что армия США начала вывод своих войск с 15 военных баз.

"Соединенные Штаты начали покидать Ирак, а американские силы начали де-факто выводиться с 15 военных баз", - процитировал аль-Ганими телеканал.

Также в сообщении речь шла о том, что присутствие американских войск будет ограничено двумя крупными базами - в районе города Эрбиль на севере Ирака и в провинции Анбар в 180 км к западу от Багдада.

Впрочем, официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи опроверг информацию о выводе американских войск. Об этом сообщило РИА Новости.

"Есть сообщения о якобы начавшемся выводе американских войск с 15 баз, они не соответствуют действительности. В Ираке никогда и не было такого количества американских баз", - сказал он.

Напомним, в середине января в Америке заявили об отказе выводить войска из Ирака.