Песков выступил с заявлением об обмене послами между Украиной и Россией
Секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Киевом еще не было разговора о том, чтобы обменяться послами.
Как сообщает "Газета.ru", пока ран говорить о каких-то конкретных кандидатурах.
Так, между главами двух государств есть определенный диалог. Также готовность к обмену демонстрирует и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее мы писали, что глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что не против возможного возвращения посла Украины в Москву.
Также "Страна" писала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Киева по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении этого конфликта.
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