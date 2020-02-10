Секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Киевом еще не было разговора о том, чтобы обменяться послами.

Как сообщает "Газета.ru", пока ран говорить о каких-то конкретных кандидатурах.

Так, между главами двух государств есть определенный диалог. Также готовность к обмену демонстрирует и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее мы писали, что глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что не против возможного возвращения посла Украины в Москву.

Также "Страна" писала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Киева по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении этого конфликта.