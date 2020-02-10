Ветер не давал разыграть угловой. Фото: Pixabay

Сильный ветер целую минуту мешал футболистам разыграть угловой во время матча 31-го тура Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Вест Бромвичем".

Соответствующее видео опубликовано ESPN FC в Твиттере.

Как видно на записи, сильные порывы ветра сдували мяч у углового флажка. Игроки пытались установить его, но ничего не помогало - главный арбитр даже пнул газон, но и это не сработало.

Матч проходил в Лондоне и совершился победой "Вест Бромвича" со счетом 2:0. В воскресенье на Англию обрушился ураган Сиара - в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/час.

Ранее сообщалось, что на Германию обрушился ураган Забине со скоростью 175 км в час.

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