Сильный ветер целую минуту мешал футболистам разыграть угловой во время матча 31-го тура Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Вест Бромвичем".

Соответствующее видео опубликовано ESPN FC в Твиттере.

Как видно на записи, сильные порывы ветра сдували мяч у углового флажка. Игроки пытались установить его, но ничего не помогало - главный арбитр даже пнул газон, но и это не сработало.

Матч проходил в Лондоне и совершился победой "Вест Бромвича" со счетом 2:0. В воскресенье на Англию обрушился ураган Сиара - в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/час.

It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC