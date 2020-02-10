В Борисполе Киевской области патрульные полицейские задержали Volkswagen, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Он не предоставил преимущество в движении автомобилю, который двигался с правой стороны. После того, как полицейские остановили авто и пообщались с водителем, они заметили у мужчины признаки наркотического опьянения. Об этом сообщает "Информатор".

33-летний нарушитель отказался проходить экспертизу. Правоохранители провели поверхностный осмотр, во время которого нашли у водителя два свертка с веществом зеленого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отделения полиции, а на водителя составили протокол по статье 130 (Управление в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях и изъяли водительское удостоверение.

Фото: kiev.informator.ua

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