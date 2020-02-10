Министерство юстиции Украины направило в Окружной административный суд Киева 35 исков, в которых требует аннулировать регистрацию политических партий.

Как сообщает пресс-служба суда, партии не выдвигали на президентской гонке своих кандидатов.

"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия, не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди исчезнувших партий есть "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.

Сейчас суд принимает решение об открытии производств по данным искам.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины насчитали в стране 349 политических партий, из которых 48 - это не функционирующие "партии зомби". Аннулирования их регистрации планируют добиваться в суде.

Также "Страна" писала о том, как в начале декабря прошлого года в Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и примотали скотчем к входной двери здания гранату.