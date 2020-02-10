На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта № 2831 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Всего указаны 219 объектов. Документ внесен Кабинетом министров Украины. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Так, законопроектом предлагается утвердить перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. В частности, это 9 акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов плюс 1 акция. В список входят АО НАК "Нафтогаз", АО "Укрзализныця", АО "Укрпочта" и другие.

Также законопроектом предлагается утвердить перечень из 101 акционерного общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100 процентов. Следовательно, предполагается, что приватизации не подлежат ГП "Энергоатом", ПАО "Укргидроэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", ГП "Антонов", ГП "Администрация морских портов Украины" и другие.

Также проект закона предусматривает утвердить список из 109 объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации, в частности, в список входят Национальный цирк Украины, ГП "Национальный центр Александра Довженко", Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Веревки, Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", ГП "НСК "Олимпийский" и другие.

"Следовательно, в указанные перечни включены объекты, функции которых не могут в полной мере выполняться субъектами хозяйствования негосударственного сектора: предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, деятельность которых имеет критически важное значение для общества", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Также проект закона предусматривает, что в течение трех лет запрещается обращать взыскание на объекты недвижимого имущества и другие основные средства производства, обеспечивающие ведение производственной деятельности государственных объектов, которые на день вступления в силу данного закона были включены в перечни, утвержденные ЗУ "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Это не касается случаев, когда взыскание обращается для погашения выплат по заработной плате и других выплат, причитающихся работнику в связи с трудовыми отношениями.

Перечень объектов, которые запрещены к приватизации. Данные с w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, что до этого проходила информация, что в Украине запретили приватизировать 219 предприятий.

Также мы писали о том, что Фонду госимущества суд запретил приватизацию "Центрэнерго" до разрешения спора с "Укрдонинвестом".