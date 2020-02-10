10 февраля Печерский суд избирал меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой. После скандального видео с Софией Федыной ей инкриминируют угрозы убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч. 1 ст. 346). За это может грозить до пяти лет тюрьмы.

Мера пресечения - личное обязательство. Елену Беленькую (настоящее имя Зверобой - Ред.) обязали являться к следователю, сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. То есть, как и просила прокуратура. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Прокуратура просила обязать Елену Беленькую носить электронный браслет слежения, сдать загранпаспорт, являться к следователю по каждому вызову, сообщать о своих перемещениях. То есть суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Адвокаты просили не избирать меру пресечения. Сама Зверобой заявила, что дело должны закрыть. На суде она вела себя агрессивно, неоднократно оскорбляя прокуроров прямо во время заседания под камерами журналистов.

Досталось и президенту Владимиру Зеленскому, которого она назвала ссыклом.

Напарнице Зверобой по скандальному видео Сфие Федыне подозрение пока не вручили. Она не явилась на вручение "пидозры", почле чего ей пригрозили принудительным приводом.