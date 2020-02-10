Шквальный ветер подо Львовом повредил жд-дорогу. Поезда задерживаются
Ухудшение погоды во Львовской области привело к повреждению железнодорожной инфраструктуры, что повлекло задержку движения нескольких поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.
"Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любень Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ведется работа над ликвидацией последствий непогоды. Она вызвала задержку в движении следующих пассажирских поездов: № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.
"Просим извинения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов", - отметили в УЗ.
Скриншот: Facebook/Укрзализныця
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