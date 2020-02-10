На прошлой неделе, 6 февраля, Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества и разрешил приватизацию ПАО "Центрэнерго", которая была временно заблокирована.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение суда сообщает пресс-служба ФГИ.

Фонд госимущества подал ходатайство в Хозяйственный суд Киева об отмене блокировки процесса приватизации, так как в конце января ФГИ уже начал процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации для ПАО. С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 Фонд также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией.

"В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце января Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева к Фонду государственного имущества и запретил приватизацию "Центрэнерго" до разрешения спора с "Укрдонинвестом". Между тем, Фонд госимущества как раз вел подготовку к новому конкурсу по приватизации.

"Страна" подробно рассказывала о самом Кропачеве и о том, как через него окружение Порошенко хочет легализовать свой контроль над энергетикой и угольной промышленностью.