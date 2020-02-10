Заместителем председателя Государственной налоговой службы в Кабинете министров Украины стал Михаил Титарчук. Он будет занимать должностью в ближайшие 5 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом говорится в указе №81-р.

"Назначить Титарчука Михаила Ивановича заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 15 января 2020 г. № 9 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Уточним, что раньше Титарчук, согласно решению Кабмина, был назначен на должность заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение государственного аппарата на 10%.

Также "Страна" писала, что в правительстве может появиться новый вице-премьер, отвечающий за координацию экономического блока. А именно - экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций.