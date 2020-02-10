НАК "Нафтогаз Украины" может быть приватизирован после проведения анбандлинга (газотранспортной реформы). Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава правления НАК Андрей Коболев.

"После анбандлинга ничего не мешает приватизировать Нафтогаз, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в Нафтогазе... Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплате, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании – очень простой способ", - сказал Коболев.

По его мнению, для начала на биржу может быть выставлен миноритарный пакет акций Нафтогаза.

"Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - добавил Коболев.

Напомним, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что в "Нафтогазе" завершают подготовку очередного пакета документов для арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму. На этот раз компания намерена требовать выплату компенсацию размером порядка 8 миллиарда долларов.

Также мы сообщали, что правительство недовольно тем, как "Нафтогаз" качает топливо из недр Украины.