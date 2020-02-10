Власти Украины собираются направить специальный чартерный рейс Киев-Ухань-Киев для эвакуации украинцев, которые находятся в китайской провинции Хубэй, охваченной эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в посольстве Украины в Китае.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), Правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин.

С этой целью, 11 февраля планируется специальный чартерный рейс по маршурт: Киев - Ухань - Киев", - говорится в сообщении.

Посольство призвало граждан Украины, находящихся в Китае и желающих вылететь, быть готовыми к эвакуации. По возвращении в Украину эвакуированных ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Напомним, Минздрав все еще не может назвать точную дату эвакуации граждан Украины из Китая.

Также мы писали, что в ВОЗ считают, что распространение коронавируса за пределами Китая может резко ускориться.