Михаил Мишустин, который в январе текущего года возглавил российское правительство, подписал документ, в соответствии с которым в РФ теперь можно выращивать мак и коноплю в промышленных целях.

Об этом свидетельствует постановление о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать в РФ в медицинских и промышленных целях. Оно опубликовано на российском портале правовой информации.

Любопытно, что мак можно культивировать не только в промышленных целях, а и выращивать его снотворные сорта, чтобы производить психотропные и наркотические вещества, которые используются потом в медицинских целях. При этом речь идет о маке "с неограниченным содержанием объемных долей наркотических и психотропных веществ".

А вот в промышленных целях можно культивировать не только это растение, а и коноплю. Правда, документ устанавливает более четкие границы. В промышленных целях культивировать коноплю можно с содержанием тетрагидроканнабиола не более 0,1%, а мак - с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6%.

Напомним, в конце прошлого года в США полностью легализировали марихуану уже в 11-м по счету штате.