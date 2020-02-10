Полиция Кировоградской области расследует убийство мужчины, обезглавленное тело которого обнаружили на открытом участке местности возле стога сена.

Как сообщают правоохранители, по данному факту открыли уголовное производство, передает "УНН".

"Тело мужчины без головы обнаружили рядом с накрытой скирдой сена на открытом участке местности. На грудной клетке трупа обнаружены синяки. На теле также имеются признаки укусов животных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину гибели.

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Как сообщала "Страна", в подвале на Оболони киевский сантехник обнаружил три трупа.

Также стало известно, что в киевском парке нашли труп молодого человека.