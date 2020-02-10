Основатель компании Microsoft Билл Гейтс через несколько лет может стать обладателем первой в мире яхты с водородным двигателем, которая обойдется ему в $644 миллиона. Американский миллиардер заинтересовался работающим на жидком водороде экологичным судном после презентации на яхт-шоу в Монако в 2019 году и сразу же сделал заказ. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что роскошная яхта голландской фирмы Sinot длиной 112 м имеет пять палуб, место для размещения 14 гостей и 31 члена экипажа. Также на борту есть бассейн, вертолетная площадка, спа-салон и тренажерный зал. Но основным преимуществом являются два 28-тонных герметичных резервуара, наполненных охлажденным до -253 °C водородом. Жидкое топливо генерирует энергию для двух двигателей с помощью встроенных топливных элементов, которые вырабатывают энергию при взаимодействии с кислородом.

Дизайнер Сандер Сайнот отметил на презентации, что яхта Aqua создавалась с оглядкой на потребности "проницательного, дальновидного морехода", а также на передовые технологии и инновации в яхтенном строительстве.

Предполагается, что судно вряд ли попадет к Биллу Гейтсу до 2024 года. Но когда это наконец случится, миллиардер сможет разогнаться на своей экологичной яхте до 20 миль в час и проплыть 3 750 миль без дозаправки.

Напомним, что 64-летний Билл Гейтс является одним из лидеров рейтинга богатейших людей мира с состоянием в 118 миллиардов долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что старшая дочь Билла Гейтса решила выйти замуж за египетского спортсмена.

Также мы сообщали, что Билл Гейтс забрал у Джеффа Безоса первую строчку в рейтинге миллиардеров.