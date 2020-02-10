В сети опубликовали видео, на котором запечатлен взрыв на подстанции в российском Подольске в Москвой области, из-за чего вчера, 9 февраля, от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.

Запись опубликована на странице группы "в Подольске" в Facebook.

Напомним, днем в воскресенье, работа 27 котельных Подольска приостановилась "из-за технического нарушения в питающем центре ПАО "Московская объединенная электросетевая компания", как назвали взрыв в администрации городского округа.

В результате аварии прекратилась подача отопления и горячей воды в 125 домов. Аварийная ситуация затронула более 24 тыс. жителей.

Спустя примерно час подача электроэнергии была восстановлена. Однако, как отметили в администрации, восстановление нормального режима работы котельных и обеспечение в полном объеме отопления "требуют определенного времени".

Видео: Facebook/В Подольске

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