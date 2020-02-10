На Facebook-странице Операции объединенных сил появился пост о документальном фильме "Братья по оружию".

Это кино сейчас на Донбассе презентуют ветераны во главе с Мирославом Гаем - известным сторонником Порошенко, который регулярно критикует и даже оскорбляет Зеленского.

Штаб ООС разместил несколько фото Мирослава Гая во время лекции перед курсантами Луганского военного лицея и привел его цитаты.

Штаб ООС пиарит Мирослава Гая, несмотря на то, что он постоянно ругает и оскорбляет главнокомандующего - Владимира Зеленского.

"Рейтинг Партиии Слуг Народа пошел вниз, а это значит, что нация понемногу приходит в себя, а обман постепенно спадает с глаз", - радовался 5 февраля Гай у себя в Facebook.

Также он порадовался, что "слуг народа" назвали "слугами дьявола" и дураками.

В тот же день еще жестче он отзывался о президенте, комментируя подозрение нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федыне.

"Зеленский сам рубит сук, на котором расположилась его "пятая точка".

Поистине, Господь если хочет наказать человека, то отнимает у него разум, а когда всю страну, то он лишает разума народ, во главе которого становится глупый, злопамятный и мстительный коротышка", - писал недавно Мирослав Гай.

Напомним, сегодня в Киеве судят волонтера Марусю Зверобой, которая грозила смертью Зеленскому. "Страна" ведет онлайн-трансляцию события.

Также прездента недавно оскорбил в эфире "Прямого" ведущий Сергей Поярков. Он назвал президента "маленьким ссыкливым чмом". Интересно, что Мирослав Гай - неизменный гость "Прямого".