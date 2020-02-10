В ночь с 9 на 10 февраля офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Полтаве попытались поджечь. Полиция задержала подозреваемого и установила его личность.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Так, около 03:00 10 февраля мужчина попытался поджечь двери офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", расположенный на улице Пушкина, 88, и сторожку рядом с ним. Он облил их жидкостью МАФ. В этот момент мужчину задержали полицейские.

Личность несостоявшегося поджигателя установлена, продолжается следствие, уголовное производство открыто по ст. 15 и ч.2. ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович на странице в Facebook сообщил, что, по его информации, полиция задержала только одного из поджигателей. Это член партии "Свобода" Вадим Патик.

Скриншот: Facebook/ Вадим Рабинович

Напомним, "Страна" писала о том, как в начале декабря прошлого года в Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и примотали скотчем к входной двери здания гранату.