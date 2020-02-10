Столичные правоохранители задержали 19-летнего парня после того, как он облил зеленкой памятник советскому военначальнику Николаю Ватутину, который расположен в Мариинском парке.

Как сообщает пресс-служба полиции, сейчас вандала доставили в Печерское управление полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Во время патрулирования территории Мариинского парка, сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили, что неизвестные облили зеленой веществом памятник и бросились наутек. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Уточняется, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас проводится поиск второго вандала.

Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее прокуратура объявила подозрение вандалам, которые повредили освещение на Аллее художников в Киеве.

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