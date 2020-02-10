Послы G7 напомнили о законе в случае увольнения главы НАБУ Сытника
Представители стран "Большой семерки" (G7) заявляют, что увольнение и назначение руководителя НАБУ должно проходить в соответствии с действующим законодательством.
Об этом группа послов стран "Большой семерки" по вопросам реформ в Украине сообщило на своей странице в Тwitter.
"Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов", - говорится в сообщении.
Послы напомнили, что с 2014 года члены G7 поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.
Скриншот: Twitter/G7AmbReformUA
Напомним, 7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Постановление подписали 216 нардепов.
Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.
Также "Страна" подробно разбиралась, хватит ли в Раде голосов за отставку главы НАБУ.