На круизном лайнере Diamond Princess, который из-за обнаруженного на борту коронавируса стоит на карантине у берегов Японии, обнаружили второго зараженного украинца.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Так, по состоянию на 10 февраля количество зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера увеличилось на 66 человек, общее число случаев достигло 136. Среди 66 новых заболевших: 45 - японцы, 11 - американцы, 4 - австралийцы, 3 - филиппинцы. Один канадец, один британец и еще один украинец. Люди с подтвержденным диагнозом будут госпитализированы.

Министерство здравоохранения Японии продолжит карантин около 3 600 пассажиров и членов экипажа, которые остаются на лайнере, до 19 февраля.

Напомним, член экипажа этого круизного лайнера стал первым украинцем с подтвержденным случаем коронавируса. По состоянию на 10 февраля он чувствовал себя хорошо, но находился под наблюдением медиков.

Лайнер Diamond Princess, который следовал по маршруту по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, должен был завершить плаванье еще 4 февраля, однако из-за вируса на борту, до сих пор находится на карантине.