Бывшего солиста евродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя, выступление которого запланировано в Житомире, могут не пропустить через границу Украины из-за выступления на территории аннексированного Крыма.

Как рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, звезда находится на контроле уже не первый год, передает "Украинская правда".

"У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну", - сказал он.

Уточняется, что музыкант под брендом группы планировал выступить в Житомире 10 марта. Билеты стоили от 300 до 1500 грн. Сам певец находится в базе "Миротворец", поскольку в 2016 году выступил в Крыму на концерте "Дискотека СССР".

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Напомним, Служба безопасности Украины заявила о том, что не запрещала въезд в Украину российскому актеру Виктору Логинову. Но Государственная пограничная служба сообщила в СБУ о том, что Логинов незаконно пересекал границу страны.

Ранее "Страна" писала, что после обращения порохоботов СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину.