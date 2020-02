Украинцы в последние несколько дней стали массово жаловаться на блокировку смарт-телевизоров фирмы Samsung.

Ограничения связывают с "серыми" поставками техники и как следствие - некорректным отображением региона, где была приобретена техника и где она используется.

С проблемами воспроизведения вещания также столкнулись пользователи Беларуси, России и Молдовы.

"Страна" выясняла, из-за чего произошла проблема, и как снять блокировку с умных телевизоров Samsung.

Что говорят владельцы умерших Самсунгов

Первые жалобы о блокировке устройств появились в феврале в официальной группе компании "Samsung Украина" в Facebook. Пользователи при включении телевизоров наблюдали сообщение "This TV is not fully functional in this region" (перевод с англ. "Не все функции этого ТВ работают в данном регионе").

Люди пишут, что с региональной блокировкой телевизоров впервые столкнулись в 2020 году. Под различными рекламными постами компании пользователи рассказывают о блокировке устройств.

Некоторые застолбили возмущенными комментариями анонсы о новых моделях телевизоров и пишут свои послания через хэштег #BanSamsung (перевод с англ. "забанить Самсунг").

"Говна вам на лопате, а не новых телевизоров. Я всегда покупал технику этого бренда, но блокировка 2020 года убила для меня эту марку. Думаете все рванутся покупать новые тв по завышенным вдвое ценам по сравнению с Европой?", - пишет Роман Петренко.

Пользователи недоумевают, как подобная проблема вообще могла возникнуть, когда устройство они приобретают через официального дистрибьютора. Это предполагает легальный импорт и растаможку в Украине.

Пользователи подозревают, что блокироваться будет вся техника, купленная украинцами за пределами своей страны и пишут, что объявляют бойкот компании:

Некоторые владельцы телевизоров Samsung сообщают, что в некоторых городах Украины (во Львове) специалисты могут обойти блокировку функционала за 200 гривен.

При этом в Украине не запрещен принцип параллельного импорта, когда товары с нанесенным на них товарным знаком ввозят в страну без получения согласия от правообладателя.

"Надеюсь, что дебила, который придумал банить SmartTV, скоро уволят. Возвращайтесь все назад, котики. Лояльность зарабатывается годами, но сейчас она в момент летит в пропасть. Не надо так!", - пишет Юрий Стельмах.

Некоторые пишут, что одной разблокировки в сервисном центре недостаточно. Проблема повторяется, оплачивать услугу специалистам и перевозить порой крупногабаритные телевизоры приходится несколько раз в месяц.

"Я всегда была хорошего мнения о #Samsung до недавнего, когда в конце декабря купила телевизор Samsung смарт тв иностранного производителя, без всякой задней мысли, я и подумать не могла что столкнусь с такими проблемами как блокировка региона. За этот месяц я уже дважды его раскодировала. Каждые 2 недели выбивает эта штука и я везу его разблокировать. Samsung скажите, кто мне это возместит? Какие серые телевизоры, откуда мне было знать серый он или белый, я купила телевизор иностранного производителя .. за деньги и не малые .. я его что украла? Почему я должна страдать из-за этого? Что мне с ним делать теперь? Выбрасывать на лом? Вы мне средства вернете? Что за глупая политика компании у вас? Надеюсь, что вы с этим что-то сделаете, потому что если нет, то от марки Samsung будут бежать как от чумы", - пишет Галя Яримович.

С похожей проблемой столкнулись в соседней Молдове. На форумах пишут, что телевизор враз стал непригоден:

"Мой телик тоже стал кирпичом. Молдова.

Подрубился через Францию - нет приложений, чтобы запустить форкплеер... Знаю одно - это последний мой самсунг в жизни".

Реакция компании Samsung

Представители компании Samsung Украина в Facebook пишут, что "блокировка коснулось функции устройств, выпущенных для использования на территории других государств или регионов".

При этом заблокированные функции и ранее не могли быть доступны на устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировки или перепрошивки).

Проблемы с устройствами без маркировки UA (код Украины в прошивке устройств компании) советуют решать с магазином.

"Добрый день! Телевизоры, импортированные в Украину АО "Самсунг Электроникс Украина Компани", разработанные для распространения на территории Украины, а соответственно, производителем такие модели были локализованы в соответствии с требованиями существующих технических стандартов и особенностей оказания определенных услуг внутри страны. Такие телевизоры соответствуют требованиям технических регламентов и национальных стандартов. Вы можете распознать официальные модели с буквами ** UA в коде модели и украинским буквам на стикере на задней панели телевизора.

Телевизоры, разработанные для других стран и ввозимые в Украину другими лицами, могут некорректно работать на территории Украины в результате осуществления ненадлежащих настроек, или таких заводских настроек, которые должны применяться в других странах. По вопросам работы телевизоров, произведенных для поставки и реализации в других странах, кроме Украины, мы советуем обратиться непосредственно к компании-продавцу, где было приобретено такое устройство. Если телевизор имеет буквы UA в коде модели и в нем не работает Smart TV, пожалуйста обратитесь на горячую линию 0 800 502 000", - рекомендуют в компании.

Как снять региональную блокировку с телевизоров Samsung

Однако если телевизор Samsung все-таки ввезен через "серый" канал в Украину и не имеет код UA в имени, устройство может работать некорректно. Пользователи уже нашли решение - разблокировать телевизор, используя VPN с IP-адрес страны, в которой был приобретен телевизор.

Способы разблокировки приводит сайт smarttvnews.

1. Разблокировать телевизор можно при помощи пультов с голосовым управлением.

2. Также можно снять блокировку через инженерное меню настроек смарт телевизоров и подключение VPN.

Чтобы разблокировать Smart-Hub в телевизорах Samsung потребуется обычный (кнопочный) пульт, потому что нужно изменить некоторые настройки в сервисном меню. При выключенном телевизоре нужно по очереди нажать следующую комбинацию клавиш (info, setting, mute, и включение телевизора. Скорость ввода должна быть не сильно медленной).

Или другой способ, Mute потом цифры 119 и ОК. Должно появиться одно из меню. Дальше нажимаем кнопки 1234 и должно появится сервисном меню.

Если данного пульта нет, можно использовать смартфон с ИК портом. Для этого, нужно на телефон установить приложение "RCoid Free" из Play Market. В приложении добавляем пульт (S - Samsung - any TV since 2008). Далее включаем телевизор, с телефона через "RCoid" нажимаем "info" затем "factory" чтобы попасть в расширенное сервисное меню, дальше можно пользоваться обычным пультом, приложение больше не нужно.

Скриншот: smarttvnews

В сервисном меню заходим в раздел Options. Перед изменением настроек в Options, нужно перейти в MRT Options и сделать фотографии существующих настроек, чтобы все вернуть назад, если что-то пойдет не так.

Изменяем данные настройки на примере телевизора Samsung модели QE55Q9:

В Options заходим в Local Set. EU меняем на EU_RS_AFR В Options идём в MRT Options и выставляем: Language Set – CIS; Region – PANUERO; PnP language – Rus; WIFI Region - Q Далее, ВЫКЛ-ВКЛ телевизор - и вуаля. Нет блокировки региона.

3. Третий верный способ - сменить регион или иными словами сделать подмену IP. При этом пользователей предупреждают, что такие манипуляции они производят на свой страх и риск.

В видеоролике есть инструкция, как это сделать:

Разблокировка Smart Hub через подмену IP. Регион - Франция:

Разблокировка Smart Hub через подмену IP. Регион - Польша: