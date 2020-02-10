Власти Южной Кореи временно запретили круизным лайнерам входить в свои порты из-за угрозы распространения китайского коронавируса. Из-за новой пневмонии NCP только в Китае уже погибли более 900 человек.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Ким Ган Нип, пишет издание Yonhap.

"Южная Корея временно запретит заходы в порты международным лайнерам в связи с распространением коронавируса", - объявили власти.

По словам Ким Ган Нипа, правительство уже отменило разрешение для двух лайнеров, которые должны были войти в Пусан в этот вторник и среду.

Отмечается, что после вспышки смертельного вируса в Китае, международные лайнеры стали все чаще выбирать южнокорейские порты в виде альтернативы китайским.

Как мы писали, лайнер Diamond Princess, который перевозит пассажиров из более 50 стран, с 3 февраля находится на карантине в Японии после того, как выяснилось, что пассажир, который сошел в Гонконге, был инфицирован коронавирусом. Позднее стало известно, что количество зараженных коронавирусом на лайнере возросло до 130 человек, среди которых - один украинец. Его сняли с лайнера и перевезли в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Напомним, с декабря 2019 года в Китае регистрируют случаи заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. По состоянию на 10 февраля, общее количество умерших от коронавируса в мире возросло до 910.

Всего зарегистрировано 40 536 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, большая часть из которых в Китае. В то же время, по последним данным, 3 281 человек был выписан из больницы после выздоровления. Китай выделил на борьбу с коронавирусом 71,85 млрд юаней ($10,26).