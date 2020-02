Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало запуск зонда Solar Orbiter с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Как говорится в сообщении на Twitter, старт состоялся сегодня, 10 февраля, в 06:03 по киевскому времени.

"3-2-1, пуск! Состоялся запуск Solar Orbiter в 23:03 (10 февраля в 06:03 по Киеву - Ред.) на ракете AtlasV компании ULA. Космический аппарат начинает свое путешествие, чтобы сделать первые снимки северного и южного полюсов Солнца", - говорится в сообщении.

Уточним, что запуск является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Предполагается, что за два года зонд должен будет сделать 22 оборота вкруг Солнца. На борту аппарата есть фототехника и специальная теплозащита, которая позволит приблизиться к поверхности Солнца на расстояние до 42 млн. км. Стоимость зонда составляет 1,5 млрд. долларов.

"Поздравляем команды NASA, ЕКА и ULA с успешным запуском Solar Orbiter! Я - в восторге от этой невероятной миссии, которая будет проводить новаторские научные исследования в гелиофизике и даст нам первые изображения полюсов Солнца", - сказал глава NASA Джим Брайденстайн.

3-2-1 LIFTOFF! We have liftoff of #SolarOrbiter at 11:03pm ET atop @ULAlaunch’s #AtlasV rocket as the spacecraft begins its journey to snap the first pictures of the Sun’s north and south poles. Watch: https://t.co/W3wMEfPxvB pic.twitter.com/0F6Jk6vhML