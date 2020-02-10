В "Нафтогазе" завершают подготовку очередного пакета документов для арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму. На этот раз компания намерена требовать выплату компенсацию размером порядка 8 миллиарда долларов.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет... Замечу, что в арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не "Газпром", и поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с "Газпромом", которое "Нафтогаз" заключил в декабре", - сообщил Витренко.

Также исполнительный директор "Нафтогаза" упомянул письмо премьер-министра Алексея Гончарука набсовету компании, в котором шла речь о том, что договоренности с "Газпромом" стали возможными "благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностей на межгосударственном уровне".

"Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд. долл включая проценты)", - написал Витренко.

По его словам, если для достижения цели необходимо сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за рубежом и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то "нужно всем осознать определяющую роль именно "Нафтогаза" в этом процессе".

Скриншот: Facebook/ Yuriy Vitrenko

Напомним, в начале января Украина получила от "Газпрома" оплату за транзит газа в полном объеме.

Также мы писали, что премьер потребовал от "Нафтогаза" остановить выплату премий топ-менеджерам за победу над "Газпромом".