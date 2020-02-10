В понедельник, 10 февраля, во время суда по мере пресечения волонтерка Маруся Зверобой, угрожавшая смертью президенту Украины, обозвала прокурора и порекомендовала ему надеть ошейник.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию из-за суда в Киеве.

Прокурор начал зачитывать подозрение Зверобой, отметив, что оно было основано на лингвистической экспертизе. После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести в зале начали смеяться. После чего Зверобой, перекрикивая прокурора, сказала: "Ах, ты ж п@..р". Прокурор продолжил зачитывать подозрение.

В итоге обвинение попросило суд обязать волонтерку сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, собака!".

Напомним, в октябре София Федына вместе со своей соратницей, волонтером Марусей Зверобой записали видео, на котором они обсуждали разные способы убийства Зеленского, который на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом.

Ранее Зверобой рассказала, что на ее допросе, который прошел в ГБР по поводу угроз президенту Зеленский находился лично.

6 февраля стало известно, что сотрудники Государственного бюро расследований вручили Зверобой подозрение по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - об угрозе убийством президенту Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.