С конца февраля первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон покинет свою должность.

Об этом со ссылкой на информацию директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой сообщает пресс-служба МВФ.

Липтон дольше всех занимал свою должность в МВФ, он получил ее в сентябре 2011 года. По словам Георгиевой, он занимался разработкой стратегии и политики, многосторонним и надзором, а также программами кредитования.

Он руководил несколькими крупными инициативами, в том числе учениями Фонда по раннему предупреждению, которые проводились два раза в год на весенних и ежегодных совещаниях с целью освещения нынешних и будущих проблем, с которыми сталкиваются политики.

Напомним, Дэвид Липтон летом 2019 года исполнял обязанности директора-распорядителя МВФ. А в сентябре совет управляющих МВФ избрал Кристалину Георгиеву (Болгария) директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет.