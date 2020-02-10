В Министерстве иностранных дел России заявили, что США и РФ исчерпали возможности для продолжения сокращения стратегических наступательных вооружений на двусторонней основе.

По словам директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, дальнейшее сокращение возможно только при "обязательном подключении" Великобритании и Франции, передает "Интерфакс".

"Что касается дальнейших сокращений, то с Договором о СНВ мы фактически исчерпали возможности для продолжения этого процесса на двусторонней основе с США", - сказал он.

По его словам, Россия озабочена переоборудованием США части своих носителей, подпадающих под сокращение.

"Возможность продления Договора о СНВ не означает, что мы снимаем с повестки дня проблему одностороннего нелегитимного выведения США из засчета части своих вооружений, объявленных ими переоборудованными, при том, что у нас нет возможности проверить и подтвердить, как это предусматривает Договор, непригодность этих систем для применения ядерного оружия", - подчеркнул он.

Напомним, всего между Россией и Соединенными Штатами были подписаны несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Первый в 1991 году между Бушем и Горбачевым. В 1993-м между Будем и Ельциным, а также в 2010-м между Обамой и Медведевым.

Также "Страна" писала, что 3 мая прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине и расширение договора о СНВ.