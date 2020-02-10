Глава ХДС планирует уйти с поста и отказалась от кресла канцлера Германии
Лидер правящей в ФРГ партии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не собирается претендовать на пост канцлера страны.
Об этом сообщает издание Spiegel.
Во время заседания президиума ХДС в понедельник, 10 февраля, Крамп-Карренбауэр заявила, что не стремится занять пост канцлера в будущем.
По данным партийных кругов, Крамп-Карренбауэр заявила, что уйдет с поста председателя партии. При этом она хочет организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры летом и уже после этого отказаться от кресла главы партии.
По словам участников встречи, лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения в коалиции, с ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.
Канцлер Ангела Меркель, как сообщается, поблагодарила председателя ХДС и попросила, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась министром. Председатель ХДС возглавляет министерство обороны.
Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года.
Ранее сообщалось о том, как в Германии партия Меркель впервые в истории вступила в коалицию с ультраправыми.
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