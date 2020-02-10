В ВОЗ считают, что распространение коронавируса за пределами Китая может резко ускориться
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что распространение коронавируса за пределами Китая на сегодняшний день выглядит медленным, однако может ускориться.
Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в Twitter.
"Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному проникновению вируса... Были некоторые случаи дальнейшего распространения 2019nCoV среди людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу вируса в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Также, по словам Гебрейесуса, в Китай уже вылетели первые члены "международной экспертной миссии" ВОЗ, которые будут работать над координацией работы по противодействию и расследованию эпидемии.
Скриншот: Twitter/ Tedros Adhanom Ghebreyesus
Напомним, вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По состоянию на 9 февраля в Китае уже 811 человек умерли от нового коронавируса. Также сообщалось о 37 тысячах зараженных.
Также "Страна" писала о том, что первый украинец заразился коронавирусом из Китая на борту круизного лайнера у берегов Японии.