Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что распространение коронавируса за пределами Китая на сегодняшний день выглядит медленным, однако может ускориться.

Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в Twitter.

"Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному проникновению вируса... Были некоторые случаи дальнейшего распространения 2019nCoV среди людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу вируса в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также, по словам Гебрейесуса, в Китай уже вылетели первые члены "международной экспертной миссии" ВОЗ, которые будут работать над координацией работы по противодействию и расследованию эпидемии.

Скриншот: Twitter/ Tedros Adhanom Ghebreyesus

Напомним, вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По состоянию на 9 февраля в Китае уже 811 человек умерли от нового коронавируса. Также сообщалось о 37 тысячах зараженных.

Также "Страна" писала о том, что первый украинец заразился коронавирусом из Китая на борту круизного лайнера у берегов Японии.